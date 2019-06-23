تدمير 10 أنفاق وقتل إرهابيين فى عمليات نوعية بين محافظتى نينوى وصلاح الدين

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دمرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، 10 أنفاق، وقتلت إرهابيين كانوا داخل كهوف، فى عمليات نوعية بين محافظتى نينوى وصلاح الدين.

وذكرت خلية الإعلام الأمنى بالعراق - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن جهاز مكافحة الإرهاب فى قيادة العمليات الخاصة الثانية وبإسناد من طيران الجيش العراقى وطيران التحالف الدولى نفذ عمليات نوعية، لتعقب فلول عصابات (داعش) الإرهابية جنوبى منطقة الحضر وصولا إلى منطقة الصينية جنوب غربى مدينة الموصل.

وأشارت الخلية إلى أنه تم قطع وتدمير طريق الإمداد للإرهابيين بين (الحضر والصينية) والمناطق المحيطة بهما، حيث نُفذت 8 ضربات جوية لطيران التحالف الدولى على أهداف الإرهابيين.