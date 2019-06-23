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تدريب 60 صيدلى على مراكز المعلومات الدوائية بمستشفيات التأمين الصحى ببورسعيد

الأحد، 23 يونيو 2019 03:31 م
تدريب 60 صيدلى على مراكز المعلومات الدوائية بمستشفيات التأمين الصحى ببورسعيد وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة أهمية تأهيل العاملين بالمستشفيات لمواكبة التطور الذى تشملة المستشفيات بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.
 
وقالت وزارة الصحة، إن فريق عمل مركز المعلومات الدوائية بالتعاون مع الإدارة العامه للبحوث والتدريب بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية "TCAPA"  تمكن من تنفيذ المرحلة الأولى للتدريب على اليات العمل المعتمدة بمراكز المعلومات الدوائية بالمستشفيات الخاضعة للمرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد على مدار 4 أيام متتالية.
 
وتم تدريب 60 صيدلى  مقسمين على مجموعتى عمل وتضمن التدريب كلا من الصيادلة المرشحين من المستشفيات التى يتم تأهيلها للعمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وصيادلة مراكز الرعاية الأولية والوحدات الصحية لحضور البرنامج التدريبى وقد تم تدريب المرشحين على كل من المستوى التدريبى الأول للتعريف بأساسيات العمل بتلك المراكز والمهارات اللازمة للتعامل مع المريض وكيفية الإجابة على الاستفسارات الواردة من الطاقم الطبى بطريقة علمية ممنهجه وشمل التدريب كيفية البحث فى المواقع العالميه المعتمدة.
 
وتم منح المتدربين قاعدة البيانات الخاصة بتسجيل المعلومات عن الأسئلة الواردة للمركز والتى تم تصميمها بواسطة أعضاء مركز المعلومات الدوائية المصرى لتيسير العمل وعمل الإحصائيات اللازمة وحساب المردود الاقتصادى من تفعيل تلك المراكز.

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