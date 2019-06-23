تدريب طلاب البرامج الجديدة على مهارات التعامل مع ذوى الاحتياجات بجامعة بني سويف

بنى سويف : هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن حقيبة تدريبية لطلاب الجامعة تهدف إلى تعليمهم مهارات التعامل مع ذوي الإحتياجات الخاصة.

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان له أن الحقيبة التدريبية عبارة عن عدد من المحاضرات لطلاب البرامج الجديدة، بنظام ساعات التدريس المقررة على أن يتكون من 3-4 محاضرات كل فصل دراسي، وتهدف إلى تنمية مهارات التعامل مع كافة أنواع الإعاقات السمعية والبصرية، ومشكلات التحدث والتلعثم، والمشكلات الحركية والعقلية، وذلك في ضوء الاتجاه المحلي والدولي حول زيادة الوعي بفئات ذوي الإعاقة، ودمجهم فى التعليم ومجلات العمل .