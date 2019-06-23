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تحرير 831 مخالفة مرورية وتحصيل 15 ألف جنيه غرامات فورية بمطروح

الأحد، 23 يونيو 2019 06:16 م
تحرير 831 مخالفة مرورية وتحصيل 15 ألف جنيه غرامات فورية بمطروح حمله مروريه-ارشيفية
مطروح _ حسن مشالي

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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 831 مخالفة مرورية وتحصيل 15 ألف جنيه غرامات فورية.
 
قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 124 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
 
وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
 
 
 

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