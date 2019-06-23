تجديد حبس متهم 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

كتبت أمنية الموجي

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس " أمير .م " 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

ويواجه المتهم في القضية 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والإشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.