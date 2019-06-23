تجديد حبس عامل وعشيقته 15 يوما لاتهامهما بقتل زوج الثانية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

قررت محكمة الجنايات بمركز دار السلام تجديد حبس ثابت م ث م 23 سنة عامل، ونسمة ر م س 22 سنة ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيق، حيث تجمعهما علاقة غير شرعية، واتفقا على التخلص من زوجها بإلقائه داخل بئر ارتوازى بالمنطقة الصحراوية، حيث أوهمه الأول بوجود أثار بالمكان.

وترجع الواقعة عقب تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج من كشف غموض واقعة العثور جثة مزارع داخل بئر للمياه الإرتوازى بأرض تابعة لأراضى الخريجين بدائرة المركز حيث تبين أن وراء إرتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه وعامل تربطه بها علاقة عاطفية بسبب التنقيب الأثار.

وكان اللواء حسن محمود حاكمدار المديرية قد تلقى بلاغا من نائب المدير لفرقة الشرق يفيد بالعثور على جثة محمد ا م ج مزارع داخل بئر ارتوازى بأرض تابعة لأراضى الخريجين دائرة مركز دار السلام ملك أحمد ا م 60 سنة مزارع يرتدى كامل ملابسه وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وعثر بحوزته على مبلغ 800 جنيه.

وعلى الفور انتقل العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق والرائد كريم علام رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام بالإنابة بالاشتراك وفرع الأمن العام وبسؤال شقيقه كريم ا م ج قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحد بالتسبب فـى ذلك وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأنه لا يمكن الجزم بسبب الوفاة وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك تم الانتهاء من التشريح والدفن طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

ونظرا لما تمثله الواقعة من خطورة إجرامية تمثلت فى التعدى السافر على الحريات والنفس فقد وجه اللواء حسن محمود نأئب مدير أمن سوهاج حاحمدار بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد مدير إدارة البحث الجنائى بالاشتراك وفرع الأمن العام شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث المركز ووضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة.

وأسفر التطبيق الجيد لبنود تلك الخطة والتى تضمنت بحث علاقات المجنى عليه وخلافاته مع الآخرين إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من ثابت م ث م 23 سنة عامل ونسمة ر م س 22 سنة ربة منزل " زوجة المجنى علية " ويقيمان بناحية الخيام دائرة المركز

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة حيث اتفقا فيما بينهما على التخلص من المجنى علية لارتباطهما بعلاقة غير شرعية فقام المتهم الأول باستدراج المجنى علية إلى مكان العثور على الجثة بعد إيهامه بالعثور على أثار بتلك المنطقة ثم قام بركله بقدمه وإسقاطه أرضًا وعند محاولة قيام المجنى علية بالنهوض للاشتباك معه قام بركله مرة أخرى ودفعه داخل البئر مما أدى لوفاته.

وكان لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط المتهمان الأثر الطيب فى نفوس المواطنين وأكدوا ثقتهم فى الأجهزة الأمنية تم تحرير محضرا بالواقعة.