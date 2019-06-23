سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 01:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تجديد حبس سيدة وعاطلين لاتهامهم بسرقة زوج الأولى بسبب خلافات عائلية

الأحد، 23 يونيو 2019 12:33 م
تجديد حبس سيدة وعاطلين لاتهامهم بسرقة زوج الأولى بسبب خلافات عائلية حبس - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سيدة واثنين آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة زوج الأولى.
 ‌
وكشفت تحقيقات نيابة دار السلام، تمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة دار السلام، من ضبط شخصين "28 سنة، 32 سنة" أحدهما مصاب بجروح سطحية باليد اليمنى وبحوزتهما نصل معدنى "كتر"، و20 ألف جنيه "عليهم آثار دماء" أثناء استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية مستأجرة.
 ‌
وأشارت التحقيقات إلى أنه بمناقشتهما عن مصدر المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما، اعترفا بسرقته من تاجر 78 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، كرهًا عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة الثانى بتحريض من ربة منزل 25 سنة "زوجة المجنى عليه" مقيمة بذات العنوان، وآخر سائق 22 سنة.
 
 ‌وأضافت التحقيقات أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما أثناء استقلالهما "تاكسى" قيادة الأخير، وبمواجهتهما أقرت الثالثة بأنه نظرًا لوجود خلافات عائلية بينها وزوجها المجنى عليه، وعلمها بحيازته مبلغ مالى أثناء عودته من بلدته بمحافظة أسوان، فخططت لسرقته.
 
 
 ‌
 

عقوبه السرقه

جرائم سرقة بالإكراه

محكمه جنوب القاهره

دار السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

إثيوبيا تعلن اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان فى محاولة الإنقلاب الفاشلة

إثيوبيا تعلن اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان فى محاولة الإنقلاب الفاشلة

جهاز الكهرباء: ندرس إمكانية إعادة النظر فى التعريفة لمحافظات بالوجه القبلى

جهاز الكهرباء: ندرس إمكانية إعادة النظر فى التعريفة لمحافظات بالوجه القبلى

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

لخريجى كليات الحقوق.. تعرف على الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة المحامين

لخريجى كليات الحقوق.. تعرف على الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة المحامين

أفريقيا أرض الأساطير.. ضيوف موهبة كروية أجبرتنا على تشجيع السنغال

أفريقيا أرض الأساطير.. ضيوف موهبة كروية أجبرتنا على تشجيع السنغال

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة