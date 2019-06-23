تجديد حبس سيدة وعاطلين لاتهامهم بسرقة زوج الأولى بسبب خلافات عائلية

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سيدة واثنين آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة زوج الأولى.

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وكشفت تحقيقات نيابة دار السلام، تمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة دار السلام، من ضبط شخصين "28 سنة، 32 سنة" أحدهما مصاب بجروح سطحية باليد اليمنى وبحوزتهما نصل معدنى "كتر"، و20 ألف جنيه "عليهم آثار دماء" أثناء استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية مستأجرة.

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وأشارت التحقيقات إلى أنه بمناقشتهما عن مصدر المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما، اعترفا بسرقته من تاجر 78 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، كرهًا عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة الثانى بتحريض من ربة منزل 25 سنة "زوجة المجنى عليه" مقيمة بذات العنوان، وآخر سائق 22 سنة.

‌وأضافت التحقيقات أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما أثناء استقلالهما "تاكسى" قيادة الأخير، وبمواجهتهما أقرت الثالثة بأنه نظرًا لوجود خلافات عائلية بينها وزوجها المجنى عليه، وعلمها بحيازته مبلغ مالى أثناء عودته من بلدته بمحافظة أسوان، فخططت لسرقته.

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