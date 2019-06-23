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تجديد حبس سائق قتل نجل زوجته بعد تعذيبه فى المنوفية 15 يوما

الأحد، 23 يونيو 2019 02:13 م
تجديد حبس سائق قتل نجل زوجته بعد تعذيبه فى المنوفية 15 يوما حبس
المنوفية _محمد فتحى

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قرر محمد رضا وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس "حسنى .م . ح" 30 عاما، سائق ومقيم شبين الكوم، وذلك لقيامه بالتعدى على نجل زوجته، الذى لم يتعدى سن 3 سنوات عليه بالضرب على وجهه ورأسه باليد، وتعذيبه حتى فارق الحياة بسبب كره له الدائم له، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 
 
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من وصول رائد "محمد حسن العربى" 3 سنوات، إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى ، مصاب بإرتجاج فى المخ، وأثار تعدى على الوجه والرأس و كسور بكامل الجسد.
 
 
على الفور، قرر اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث جنائى، برئاسة المقدم محمد أنور مفتش مباحث قسم ومركز شبين الكوم، الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، لكشف مرتكب الواقعة، على الفور تم وضع الاكمنة الثابتة والمتحركة.
 
 
وبسؤال نجلة شقيقة المتهم، أكدت قيام "حسنى .م . ح" 30 عاما، سائق ومقيم شبين الكوم، بالتعدى على نجل زوجتة الذى لم يتعدى سن 3 سنوات عليه بالضرب على وجه ورأسه باليد وتعذيبه حتى فارق الحياة، بسبب كره له الدائم له، تم ضبط المتهم وبمواجهته إعترفا بإرتكابه الواقعة بسبب كرهه للطفل، وأنه قام بالتعدى عليه، ولم يقصد قتله، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 
 
 

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