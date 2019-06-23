تجديد حبس المتهم بقتل والده بمدينة نصر

جدد قاضى المعارضات شمال القاهرة ، حبس المتهم فى مدينة نصر بقتل والده 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة مدينة نصر أول ، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة داخل شقة بالحى السويسرى بالحى العاشر دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائى وتبين من المعاينة أن الجثة لعاطل به آثار ذبح بالرقبة وأنه مريض نفسيًا ودائم التشاجر مع نجله ، وكشفت التحريات أن المتهم فى العقد الثانى من عمره، وأنه مدمن مخدرات ، ودلت التحريات أنه وقعت مشاجرة بين الأب ونجله، فقام الأخير بسحب سكين من المطبخ، وذبحه، وتمكن رجال الأمن من ضبطه، وعرضه على النيابة .