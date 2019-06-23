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بعد استقالة سامح ترجمان.. ترشيح ماجد شوقى لرئاسة مجلس إدارة بلتون

الأحد، 23 يونيو 2019 01:29 ص
بعد استقالة سامح ترجمان.. ترشيح ماجد شوقى لرئاسة مجلس إدارة بلتون
كتب هانى الحوتى

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وافق مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، على ترشيح ماجد شوقي لمنصب  رئيس مجلس  الإدارة التنفيذي للشركة وإبراهيم كرم  لمنصب العضو المنتدب، وعرض الأمر على الجمعية العامة للشركة للموافقة  طبقا للقواعد المعمول بها .
 
وتم قبول استقالة الدكتور سامح الترجمان رئيس الإدارة و باسم عزب العضو المنتدب و الدكتور  شيرين حلمى عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي وأحمد لطفى سليمان عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي  وتقديم الشكر لهم على المجهود المبذول منهم خلال السنوات الماضية لدعم الشركة و الاستفادة من خبراتهم .
 
و من الجدير بالذكر أن ماجد شوقى  شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة بلتون المالية القابضة بعد أن كان عضوا منتدبا للمجموعة لمدة 3 أعوام. 
 
وشغلل منصب رئيس البورصة المصرية  منذ يوليو 2005 حتى يوليو 2010 بعد ان كان نائبا للرئيس لمدة سنة تقريبا خلال الفترة من 2002 وحتى منتصف عام 2004 مثل هيئة سوق المال في مجلس ادارة البورصة لمدة ثلاث سنوات. 
 
 
وشغل منصب مستشار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية لشؤون أسواق المال منذ 1993 لمدة 12 عام تقريبا، قام شوقي بدور فعال منذ عام 2002 في نشر وتعزيز مبادئ حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية للشركات ففى عام 2003 شغل منصب المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري الى ان تم تعيينه نائبا للرئيس للبورصة في منتصف العام 2004، وشارك في كتابة أول قواعد لحوكمة الشركات بمصر فى عام 2004. 
 
 
ماجد شوقي لدية خبرة واسعة فى إعادة هيكلة الشركات وإدارة الأصول. وشغل عضوية كلا من مجلس ادارة اتحاد البورصات العالمي (WFE) وشركة مصر للمقاصة والبريد المصري ومركز المديرين المصري والهيئة المصرية للرقابة على التامين، كما كان رئيساً لاتحاد البورصات الافريقية لفترتين متتاليتين. وحصل شوقي حاصل على درجة الماجستير في الاقتصادات التمويل من كلية كوين مارى جامعة لندن المملكة المتحدة.
فيما عمل إبراهيم كرم رئيسا تنفيذيا لصندوق تحيا مصر منذ فبراير 2018 حتى يوم 10 يونيو 2019و يمتلك  خبرة دولية واسعة تمتد لأكثر من 23 عاما في مجالات الاستثمار و بنوك الاستثمار  وعمل لأكثر من  14 عاماً في دول الاتحاد الأوروبي و أوروبا الشرقية وشمال إفريقيا، وتولى العديد من المناصب العليا والقيادية فى عدة شركات و متعددة الجنسيات بحجم اعمال بلغ اكثر من 10 مليار دولار أمريكي ، كان أحدثها في أمستردام بالمقر الرئيسي لواحدة من كبرى شركات الاتصالات الدولية العاملة في أوروبا وأسيا وإفريقيا حيث شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية للأسواق الناشئة، وهو  حصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة وماجستير إدارة الأعمال من كلية ماسترخت -هولندا
 
و قال ماجد شوقي انه لمن دواعي سرورنا انضمام  كرم كعضو منتدب لشركة بلتون المالية القابضة بما يتملكه من خبرة دولية واسعة  في العديد من المجالات التي سوف تساهم في استمرار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشركة بلتون و التوسعات المستقبلية  و اثراء بيئة العمل  فضلا عن تعظيم العائد للسادة المساهمين .
 
و أضاف اننا ننتهز هذه الفرصة لتقديم  جزيل الشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابقين على مساهمتها الكبيرة في  إدارة الشركة خلال السنوات الأربعة الماضية
 
 
 

اخبار الاقتصاد

ماجد شوقى

بلتون

اخبار البورصة

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