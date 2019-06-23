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برى تعليقا على خطة ترامب للسلام: لبنان لا يريد استثمارات على حساب قضية فلسطين

الأحد، 23 يونيو 2019 10:28 ص
برى تعليقا على خطة ترامب للسلام: لبنان لا يريد استثمارات على حساب قضية فلسطين نبيه برى رئيس مجلس النواب اللبنانى
(رويترز)

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قال نبيه برى رئيس مجلس النواب اللبنانى، تعليقا على خطة السلام الأمريكية، إن لبنان لا يريد استثمارات على حساب القضية الفلسطينية وحق العودة، مضيفا التلويح بمليارات الدولارات لن يغرى لبنان بالتغاضى عن مبادئه بما فى ذلك رفض توطين اللاجئين الفلسطينيين .

 


برى

خطة ترامب للسلام

لبنان

صفقة القرن

فلسطين

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