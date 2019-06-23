برى تعليقا على خطة ترامب للسلام: لبنان لا يريد استثمارات على حساب قضية فلسطين

(رويترز)

قال نبيه برى رئيس مجلس النواب اللبنانى، تعليقا على خطة السلام الأمريكية، إن لبنان لا يريد استثمارات على حساب القضية الفلسطينية وحق العودة، مضيفا التلويح بمليارات الدولارات لن يغرى لبنان بالتغاضى عن مبادئه بما فى ذلك رفض توطين اللاجئين الفلسطينيين .