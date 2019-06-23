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بدء فعاليات ورشة عمل فى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد حول الاتجار بالبشر

الأحد، 23 يونيو 2019 01:22 م
بدء فعاليات ورشة عمل فى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد حول الاتجار بالبشر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالقاهرة - أرشيفية
أ ش أ

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بدأت فعاليات ورشة عمل بوسائل الإعلام حول مكافحة الإتجار بالبشر، اليوم الأحد، بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالقاهرة، والتى نظمتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء، والتى تستمر على مدى يومين بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للهجرة، بمشاركة 40 من الإعلاميين يمثلون كافة وسائل الإعلام.

وشرح اللواء هشام زعلوك وكيل هيئة الرقابة الإدارية - فى كلمته خلال افتتاح ورشة العمل بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة وحضرتها يومى اهتسوكى ممثلة المنظمة بالقاهرة واللواء أيمن مصطفى وكيل الرقابة - اختصاصات الهيئة وتكونها من 6 إدارات رئيسية، بالإضافة إلى الأكاديمية التى استحدثت وأطلق نشاطها منذ شهر ديسمبر الماضى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال زعلوك، إن "الهيئة بهذه الأكاديمية توسع اختصاصاتها لتشمل مجالات جديدة فى مقدمتها الإتجار بالبشر، وتتولى مهمة مكافحة الفساد أينما وجد من خلال مندوبين لها متصلين بالأمانة الفنية"، مشيرا إلى أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية يرأس مجلس إدارتها، كما أنها بدأت مشروعا جديدا يتمثل فى معاونة المستثمرين من خلال قطاع لحل نزاعات المستثمرين.

بدورها، تقدمت السفير نائلة جبر، بالشكر للهيئة على الدعم المستمر الذى تقدمه للجنة، مؤكدة أن وجود هيئة الرقابة الإدارية هو الأساس لمصلحة المواطن والمجتمع المصرى وأن نشاط مكافحة الفساد الذى تتولى الهيئة مهمته بات نقطة إيجابية بالتقرير الدولية.

من جهتها، ثمنت يومى اهتسوكى، الافتتاح المبهر لكأس الأمم الأفريقية، معربة عن سعادتها بعمل المنظمة مع الحكومة المصرية وخاصة اللجنة التنسيقية للتصدى لجريمة الاتجار فى البشر التى تعد واحدة من أربح الجرائم فى العالم، وأوضحت أن للإعلام دورا فى التصدى لهذه الجريمة والتوعية بها، حيث أن هذا الدور يعطى قوة للمستضعفين ويوفر الحماية لضحاياها.

من جانبه، عرض اللواء أيمن مصطفى، فيلما تسجيليا عن الهيئة ودورها وتكليفات السيد رئيس الجمهورية بشأنها متطرقا إلى استحداث الأكاديمية واهتمام مصر بمكافحة الفساد على كافة الأصعدة والإستراتيجية المتعلقة بهذا الشأن، والتى تعد خطوة هامة تجاه مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن عدد العاملين فى الهيئة لا يتجاوز 450 فردا جميعهم فى مهمة قتالية ضد الفساد.

ومن المقرر أن تواصل الورشة غدا أعمالها والجلسات التطبيقية العملية التى تتناول استراتيجية الإعلام الجديدة والممارسات المستقبلية والتغطية الإعلامية لجريمة الاتجار بالبشر.


الاتجار فى البشر

الرقابة الادارية

مكافحة الفساد

الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

عبد الفتاح السيسى

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