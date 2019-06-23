بدء امتحان مادة الإنجليزى لطلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالبا في القسم الأدبى، و51887 طالبا في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.
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وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالبا في القسم الأدبى، و51887 طالبا في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.
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