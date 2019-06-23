بدء امتحانات الدبلومات بكلية الاداب جامعة طنطا

الغربية عادل ضرة

بدأت امتحانات الدبلومات بكلية الاداب جامعة طنطا، صباح اليوم ، وعلى مدار اسبوعين حيث تشمل الدبلومات دبلومة علم النفس الاكلينيكى و دبلومة علم النفس المهنى والتنظيمى و دبلومة المساحة الحديثة والخرائط .

صرح الدكتور احمد عياد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ان امتحانات الدبلومات هذا العام تشهد انضباطا ملحوظا، مع التوجيه لجميع اعضاء الكنترولات بالتيسير على الطلاب، وسرعة الانتهاء من اعلان نتائج الطلاب.

واكد الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية، ان هذة الدبلومات هى دبلومات مهنية متخصصه تؤهل الحاصل عليها لسوق العمل سواء فى مصر او الدول العربية والخليج، وان هناك اقبال على تلك الدبلومات التى تتفرد بها جامعة طنطا، بسبب ما تقدمه من اجهزة ومعامل وتدريبات ميدانية للطلاب، فى المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية و الشركات والمكاتب الهندسية وهيئات المساحة.