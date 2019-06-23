سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 12:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء امتحانات الدبلومات بكلية الاداب جامعة طنطا

الأحد، 23 يونيو 2019 12:00 م
بدء امتحانات الدبلومات بكلية الاداب جامعة طنطا بدء امتحانات الدبلومات بكلية الاداب جامعة طنطا
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت امتحانات الدبلومات بكلية الاداب جامعة طنطا، صباح اليوم ، وعلى مدار اسبوعين حيث تشمل الدبلومات دبلومة علم النفس الاكلينيكى و دبلومة علم النفس المهنى والتنظيمى و دبلومة المساحة الحديثة والخرائط .
 
صرح الدكتور احمد عياد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ان امتحانات الدبلومات هذا العام تشهد انضباطا ملحوظا، مع التوجيه لجميع اعضاء الكنترولات بالتيسير على الطلاب، وسرعة الانتهاء من اعلان نتائج الطلاب.
 
واكد الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية، ان هذة الدبلومات هى دبلومات مهنية متخصصه تؤهل الحاصل عليها لسوق العمل سواء فى مصر او الدول العربية والخليج، وان هناك اقبال على تلك الدبلومات التى تتفرد بها جامعة طنطا، بسبب ما تقدمه من اجهزة ومعامل وتدريبات ميدانية للطلاب، فى المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية و الشركات والمكاتب الهندسية وهيئات المساحة.
 
بدء امتحانات الدبلومات بكلية الاداب جامعة طنطا (1)
بدء امتحانات الدبلومات بكلية الاداب جامعة طنطا

بدء امتحانات الدبلومات بكلية الاداب جامعة طنطا (2)
بدء امتحانات الدبلومات بكلية الاداب جامعة طنطا

بدء امتحانات الدبلومات بكلية الاداب جامعة طنطا (3)
بدء امتحانات الدبلومات بكلية الاداب جامعة طنطا

 


جامعه طنطا

كليه الاداب

عميد كليه الاداب

امتحانات الدبلومات

امتحانات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

أفريقيا أرض الأساطير.. ضيوف موهبة كروية أجبرتنا على تشجيع السنغال

أفريقيا أرض الأساطير.. ضيوف موهبة كروية أجبرتنا على تشجيع السنغال

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الأحد

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الأحد

لو بتحب تربية الكلاب.. اعرف أغلى وأقدم أنواعها حول العالم

لو بتحب تربية الكلاب.. اعرف أغلى وأقدم أنواعها حول العالم

كنترولات الثانوية تتسلم نماذج إجابة الفيزياء والتاريخ لتقدير العينة العشوائية

كنترولات الثانوية تتسلم نماذج إجابة الفيزياء والتاريخ لتقدير العينة العشوائية

فيديو معلوماتى.. شروط تنفيذ حكم رؤية الصغار وفق قانون الأحوال الشخصية

فيديو معلوماتى.. شروط تنفيذ حكم رؤية الصغار وفق قانون الأحوال الشخصية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

لو بتعانى من الضغط المنخفض.. اعرف الحل

لو بتعانى من الضغط المنخفض.. اعرف الحل

رويترز: مقتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية.. وجنرال بالجيش وراء محاولة الانقلاب

رويترز: مقتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية.. وجنرال بالجيش وراء محاولة الانقلاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة