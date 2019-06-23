بدء استقبال أهالى النوبة المتضريين لتعويضهم سكنيا وزراعيا وماليا.. الثلاثاء

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، على إستعداد المحافظة بمختلف مديرياتها وإداراتها بدءاً من الثلاثاء القادم ولمدة 3 أسابيع لإستقبال المستحقين من أبناء النوبة لإبداء رغباتهم فى التعويضات السكنية والزراعية والمالية سواء لمتضررى إنشاء السد العالى أو متضررى بناء وتعلية خزان أسوان.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف تعويضات أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم وفاءاً من الدولة لتضحياتهم أثناء بناء وتعلية خزان أسوان وأيضاً إنشاء السد العالى.

وتم إعداد وتجهيز 10 لجان بوحدات التضامن الإجتماعى على مستوى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة للتعويضات السكنية، بجانب 16 لجنة بالجمعيات الزراعية وأيضاً مقر المراقبة الريفية للتعويضات الزراعية، بالإضافة إلى 4 لجان بأحياء غرب وشرق وجنوب ومقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، فضلاً عن لجنة بمقر جامعة أسوان.

وذلك لتلقى رغبات تقنين الأراضى المقامة عليها مساكن المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان بنطاق مدينة أسوان.

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده محافظ أسوان بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء الهيئات والوحدات المحلية ومديرى الجهات الحكومية لوضع الترتيبات النهائية من أجل تنفيذ إجراءات صرف التعويضات لأهالى النوبة والتى أُقرت فى إجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

ووجه اللواء أحمد إبراهيم إلى دعم لجان تلقى رغبات التعويضات للمستحقين بكوادر بشرية وأجهزة حاسب آلى لتحقيق التسهيلات والتيسرات اللازمة للمواطنين وتخفيف أى أعباء عليهم حيث تم تحديد أسماء المستحقين من خلال اللجنة الوزارية التى تم تشكيلها منذ عام 2017 برئاسة وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان ، لافتاً إلى أن كل لجنة سيكون لديها أسماء المستحقين المدرجين فى التعويضات سواء كانت سكنية أو زراعية حيث سيقوم أعضاء اللجنة بتسليم المستحق نموذج الرغبة فى التعويض مسلسل ومختوم بشعار الجمهورية لمنع أى تلاعب، مع إرفاق المستندات المطلوبة من إعلان وراثة وتوكيل وبطاقة الرقم القومى وغيرها، كما سيتم فتح باب اللجان من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً أو حتى إنهاء جميع إجراءات المتواجدين داخل اللجنة فى ذلك الوقت.

وقد أوضح المحافظ بأن الحصر النهائى للمستحقين يبلغ 11 ألف و 716 مستحقاً منهم 3851 مستحق لتعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان والمطلوب تقنين الأراضى المقامة عليها مساكنهم مجاناً فى 14 منطقة بمدينة أسوان، بجانب 4758 مستحقاً للتعويضات الزراعية حيث سيتم تعويض صاحب الأرض بأرض أخرى دون حد أقصى سواء فى منطقة خورقندى بأبو سمبل السياحية أو منطقة وادى الأمل جنوب قرى كركر ، فيما من يمتلك دون الفدان فقط يجبر كسر الفدان إلى فدان، فى حين سيتم تعويض من له رغبة فى التعويض المالى بواقع 25 ألف جنية للفدان، وعلاوة على ذلك هناك 3107 مستحقاً للتعويضات السكنية حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألف عن المسكن.

وأكد على أنه إعتباراً من إنتهاء فترة تلقى الرغبات " 3 أسابيع" سيتم الإعلان خلال 10 أيام عن أسماء المستحقين والتعويضات المقررة لهم، وسيتم فتح باب تقديم التظلمات لمدة 10 أيام على أن يتم البت فيها خلال 10 أيام تالية وذلك تمهيداً لعودة الحقوق لأهلها من خلال إحتفالية كبرى تتضمن تسليم التعويضات ومستنداتها فى منتصف سبتمبر القادم بعد التصديق على هذه التعويضات من رئيس مجلس الوزراء.



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