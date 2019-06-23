ايتيدا توقع مذكرة تفاهم مع "جونيبر نتوركس" لتنمية المهارات البشرية ودفع التحول الرقمي

كتبت هبة السيد

وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، مع شركة "جونيبر نتوركس"، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال بناء القدرات البشرية والمهارات الرقمية اللازمة لتطوير المشروعات التكنولوجية لدفع عمليات التحول الرقمي.

وقع الاتفاقية الدكتورة هالة الجوهري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة، والمهندس رامي رحيم الرئيس التنفيذي لشركة جونيبر نتوركس.

وتهدف مذكرة التفاهم، بحسب بيان صحفى اليوم الأحد، إلى عقد شراكة استراتيجية بين الطرفين في مجال صقل المهارات لدى الكوادر البشرية المصرية وتطوير المعرفة واحتضان المواهب والكفاءات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

واتفق الطرفان على أن ترتكز هذه الشراكة على تقديم برنامج ومحتوى تعليمي شامل يعتمد على أفضل الممارسات الحالية لشركة جونيبر، ويهدف إلى تعزيز المحتوى المعرفي والأكاديمي وبالأخص لطلبة وخريجي الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة في مصر مما يؤهلهم لاكتساب مجموعة متخصصة من المهارات التقنية، كما يهدف البرنامج إلى زيادة أعداد الكوادر المدربة للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالأخص في مجال الخدمات والشبكات.

وبموجب مذكرة التفاهم، يتعاون الطرفان في تطوير عدد من المبادرات التي تخدم عمليات التحول الرقمي لتطوير مشروعات وخدمات تكنولوجية مقدمة للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية، وذلك في إطار الطلب المتزايد على خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.​