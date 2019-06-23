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انتخابات الرئاسة فى موريتانيا.. الغزوانى يعلن فوزه والمعارضة ترفض

الأحد، 23 يونيو 2019 09:46 ص
انتخابات الرئاسة فى موريتانيا.. الغزوانى يعلن فوزه والمعارضة ترفض الغزوانى يعلن فوزه برئاسة موريتانيا
كتب ـ محمد عبد العظيم

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أعلن وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزوانى، في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد، فوزه فى الانتخابات الرئاسية بموريتانيا التي جرى شوطها الأول أمس السبت، وجاء إعلان ولد الغزوانى انتصاره في ختام سهرة انتخابية حضرها في باحة قصر المؤتمرات بنواكشوط برفقة الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، وسط جمع من أنصار الرجلين.

وقال ولد الغزواني، إنه نجح في تجاوز نسبة الـ 50 % بعد فرز نسبة كبيرة من صناديق التصويت، وحتى الآن لم تعلن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات النتائج المؤقتة، رغم أن عملية فرز الأصوات ومعالجتها شارفت على نهايتها، وذلك وفق وسائل إعلام موريتانية.

وتشير النتائج الجزئية بعد فرز قرابة 90 % من مكاتب التصويت، أن ولد الغزوانى تجاوز نسبة الـ 50 % أنه في حدود 50,3 %، وهي نسبة كافية للفوز، إذا بقيت كما هى فى ظل حدة التنافس،ـ وبحسب هذه النتائج فإن المرشح بيرام الداه اعبيد حل فى المرتبة الثانية بفارق ضئيل عن المرشح سيدي محمد ولد ببكر، إذ حصل الأول على نسبة 18,7 % والثاني على نسبة 18,2 %.

وفي أول تعليق على إعلان ولد الغزواني، قال ولد اعبيد في تصريح أمام مبانى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إن تصريحات ولد الغزواني تشكل استباقاً للأحداث، مشيراً إلى أنه تأكد من أن اللجنة ما تزال عاكفة على فرز النتائج ولم تكملها.

ومن المنتظر أن يعقد مرشحو المعارضة الأربعة في وقت لاحق من صباح اليوم اجتماعاً للخروج بموقف موحد من الانتخابات، وهو الاجتماع الذين قد يكشفون بعده عما سموها خروقات كبيرة فى عملية الاقتراع.

 

 


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محمد ولد الغزوانى

الانتخابات الرئاسية فى موريتانيا

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