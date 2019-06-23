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اليابان تحيى الذكرى الـ74 لنهاية معركة أوكيناوا خلال الحرب العالمية الثانية

الأحد، 23 يونيو 2019 09:48 ص
اليابان تحيى الذكرى الـ74 لنهاية معركة أوكيناوا خلال الحرب العالمية الثانية الجيش اليابانى - أرشيفية
أ ش أ

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احتفلت جزيرة (أوكيناوا) الجنوبية فى اليايان، اليوم الأحد، بإحياء الذكرى الـ74 لنهاية معركة برية شرسة خلال المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، فى نشرتها باللغة الإنجليزية، أن حوالى 5100 شخص شاركوا فى هذا الحدث الذى أقيم فى حديقة السلام التذكارية فى مدينة (إيتومان)، مشيرة إلى أن المشاركين وقفوا دقيقة حدادا على أرواح ضحايا هذه المعركة الذين بلغ عددهم قرابة 200 ألف شخص.

بدوره، دعا حاكم (أوكيناوا) دينى تاماكى، إلى بذل المزيد من الجهود ليسود السلام الدائم العالم أجمع.

وكانت قوات أمريكية قد سيطرت على (أوكيناوا) عام 1945 بعد واحدة من المعارك التى اعتبرت الأكثر خسائر فى الأرواح خلال الحرب العالمية الثانية التى شهدها المحيط الهادى، وفى عام 1972 وبعد 20 عاما من انتهاء الاحتلال العسكرى الأمريكى فى معظم أنحاء اليابان عادت أوكيناوا إلى اليابان ولكن مع بقاء قواعد عسكرية أمريكية لا تزال بينها وبين سكان الجزيرة بعض الاحتكاكات.

ويخصص ما يقرب من 20% من جزيرة أوكيناوا الرئيسية - التى تقع على بعد 1600 كيلومتر جنوب غرب طوكيو - للمنشآت العسكرية الأميريكة، ولذلك يشكو سكان أوكيناوا باستمرار من الضوضاء والحوادث والتدهور البيئي، وكذلك الجرائم الجنسية التى يرتكبها أفراد من القوات العسكرية الأمريكية.

 


الجيش اليابانى

الحرب العالمية الثانية

معركة اوكيناوا

قواعد عسكرية امريكية باليابان

الجيش الامريكى

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