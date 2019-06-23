سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 03:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الوجه المعارض بتركيا.. تعرف على إمام أوغلو مرشح بلدية إسطنبول وغريم أردوغان

الأحد، 23 يونيو 2019 02:41 م
الوجه المعارض بتركيا.. تعرف على إمام أوغلو مرشح بلدية إسطنبول وغريم أردوغان اكرم امام اوغلو
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسبب الانتخابات المحلية التركية قبل 3 أشهر فى صعود نجم رجل جديد صار من وقتها شوكة بظهر الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد أن تفوق مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض بإسطنبول فى انتخابات البلدية "إكرم إمام أوغلو" على رئيس الوزراء التركى السابق بن علي يلدريم، وتسبب فى زلزال سياسى هز عرش الرئيس رجب طيب أردوغان.

 

واليوم يخوض اوغلو انتخابات الاعادة فى بلدية اسطنبول، وينافس يلدريم مجددا، وطبقا لمراقبين فانه مهما كانت النتيجة فستؤثر انتخابات اليوم سلبا على أر دوغان، ففى حال تكبد الأخير هزيمة ثانية فى إسطنبول فستشكل صفعة مذلة له أكثر من صفعة انتخابات الحادى والثلاثين من مارس".

 

ويرصد اليوم السابع أبرز المعلومة عن هذا النجم السياسى الصاعد الذى قلب المعادلة السياسية فى وجه الرئيس التركى:

- حصل فى الانتخابات المحلية التى أجريت قبل 3اشهر  على 4 ملايين و159 ألفاً و650 صوتا. وأصبح يتربع على عرش مدينة يقطن فيها أكثر من 15 مليون، لكن القضاء دفع إلى إلغائها بعد أن طعن العدالة والتنمية طعن بنتيجة الانتخابات بدعوى التجاوزات وأمرت اللجنة العليا للانتخابات بإعادتها وتجرى اليوم الاعادة.

- قبل 3 أشهر هزم أوغلو مرشح الحزب الحاكم الذى يتزعمه الرئيس التركى وأحد أقرب المقربين من أردوغان يلدريم، وانتزع مقعد مدينة "إسطنبول" الأهم فى الانتخابات البلدية.

- بات تهديدا حقيقيا للرئيس التركى فى الانتخابات الرئاسية 2023.

- حافظ  اوغلو خلال الانتخابات الأولى على خطاب جامع يتعارض جدا مع الخطابات الشعبوية لحزب العدالة والتنمية.

- شعاره للمعركة هو "كل شيء سيجري على ما يرام" ويندد إمام أوغلو بـ "الظلم" الذي تعرض له بانتزاع الفوز منه خلال الانتخابات الأولى، ويعتبر معركته الحالية "معركة من أجل الدفاع عن الديمقراطية".

- سواء انتصر أو هزم فإن أنصار إمام أوغلو باتوا يعتبرونه بطل المعارضة الجديد القادر على تحدي أردوغان خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2023.

- يمتلك مسيرة سياسية لعبت دورا كبيرا فى كاريزمته.

- ويحظى بدعم حزب الشعوب الديمقراطى الموالى للأكراد وبعض الأوساط القومية.

- ولد أوغلو عام  1970 فى مدينة طرابزون شمال شرقى تركيا.

- علمانى معجب بمؤسس الجمهورية "مصطفى كمال أتاتورك".

- حاصل على بكالوريوس بإدارة الأعمال من جامعة إسطنبول.

- كان مديرا لنادى "طرابزون" المحلى لكرة القدم بطرابزون.

- انخرط فى العمل السياسى بالانضمام فى 2008 إلى "حزب الشعب الجمهورى" المعارض.

- متزوج فى 1995 ولديه 3 أبناء.

- زوجته تشتهر فى إسطنبول بنشاطها الاجتماعى والخيرى.


اكرم امام اوغلو

بلدية اسطنبول

تركيا

رجب طيب اردوغان

بن على يلدرم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الدولى: مصر الأعلى نموا فى المنطقة العربية.. محمود محيى الدين يوصى بضرورة توسع البلدان العربية فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل.. ويحذر من انخفاض معدل النمو بسبب الزيادة السكانية

البنك الدولى: مصر الأعلى نموا فى المنطقة العربية.. محمود محيى الدين يوصى بضرورة توسع البلدان العربية فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل.. ويحذر من انخفاض معدل النمو بسبب الزيادة السكانية

سر توقيت الحرب النفسية لقتل معنويات المنتخب.. ولصالح من إثارة البلبلة بين صفوفه؟.. دعاة الشهرة على السوشيال ميديا يحاولون تعكير نجاح أمم أفريقيا وتعطيل مسيرة الفراعنة.. والجهاز الفنى يؤكد ثقته فى اللاعبين

سر توقيت الحرب النفسية لقتل معنويات المنتخب.. ولصالح من إثارة البلبلة بين صفوفه؟.. دعاة الشهرة على السوشيال ميديا يحاولون تعكير نجاح أمم أفريقيا وتعطيل مسيرة الفراعنة.. والجهاز الفنى يؤكد ثقته فى اللاعبين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

تسليم وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى ديسمبر المقبل.. مى عبدالحميد: سوهاج الجديدة تحتل المرتبة الأولى فى نسبة الإقبال.. والانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الثامن نهاية العام الجارى

تسليم وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى ديسمبر المقبل.. مى عبدالحميد: سوهاج الجديدة تحتل المرتبة الأولى فى نسبة الإقبال.. والانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الثامن نهاية العام الجارى

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

إثيوبيا تعلن اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان فى محاولة الإنقلاب الفاشلة

إثيوبيا تعلن اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان فى محاولة الإنقلاب الفاشلة

جهاز الكهرباء: ندرس إمكانية إعادة النظر فى التعريفة لمحافظات بالوجه القبلى

جهاز الكهرباء: ندرس إمكانية إعادة النظر فى التعريفة لمحافظات بالوجه القبلى

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة