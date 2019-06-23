الوجه المعارض بتركيا.. تعرف على إمام أوغلو مرشح بلدية إسطنبول وغريم أردوغان

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تسبب الانتخابات المحلية التركية قبل 3 أشهر فى صعود نجم رجل جديد صار من وقتها شوكة بظهر الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد أن تفوق مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض بإسطنبول فى انتخابات البلدية "إكرم إمام أوغلو" على رئيس الوزراء التركى السابق بن علي يلدريم، وتسبب فى زلزال سياسى هز عرش الرئيس رجب طيب أردوغان.

واليوم يخوض اوغلو انتخابات الاعادة فى بلدية اسطنبول، وينافس يلدريم مجددا، وطبقا لمراقبين فانه مهما كانت النتيجة فستؤثر انتخابات اليوم سلبا على أر دوغان، ففى حال تكبد الأخير هزيمة ثانية فى إسطنبول فستشكل صفعة مذلة له أكثر من صفعة انتخابات الحادى والثلاثين من مارس".

ويرصد اليوم السابع أبرز المعلومة عن هذا النجم السياسى الصاعد الذى قلب المعادلة السياسية فى وجه الرئيس التركى:

- حصل فى الانتخابات المحلية التى أجريت قبل 3اشهر على 4 ملايين و159 ألفاً و650 صوتا. وأصبح يتربع على عرش مدينة يقطن فيها أكثر من 15 مليون، لكن القضاء دفع إلى إلغائها بعد أن طعن العدالة والتنمية طعن بنتيجة الانتخابات بدعوى التجاوزات وأمرت اللجنة العليا للانتخابات بإعادتها وتجرى اليوم الاعادة.

- قبل 3 أشهر هزم أوغلو مرشح الحزب الحاكم الذى يتزعمه الرئيس التركى وأحد أقرب المقربين من أردوغان يلدريم، وانتزع مقعد مدينة "إسطنبول" الأهم فى الانتخابات البلدية.

- بات تهديدا حقيقيا للرئيس التركى فى الانتخابات الرئاسية 2023.

- حافظ اوغلو خلال الانتخابات الأولى على خطاب جامع يتعارض جدا مع الخطابات الشعبوية لحزب العدالة والتنمية.

- شعاره للمعركة هو "كل شيء سيجري على ما يرام" ويندد إمام أوغلو بـ "الظلم" الذي تعرض له بانتزاع الفوز منه خلال الانتخابات الأولى، ويعتبر معركته الحالية "معركة من أجل الدفاع عن الديمقراطية".

- سواء انتصر أو هزم فإن أنصار إمام أوغلو باتوا يعتبرونه بطل المعارضة الجديد القادر على تحدي أردوغان خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2023.

- يمتلك مسيرة سياسية لعبت دورا كبيرا فى كاريزمته.

- ويحظى بدعم حزب الشعوب الديمقراطى الموالى للأكراد وبعض الأوساط القومية.

- ولد أوغلو عام 1970 فى مدينة طرابزون شمال شرقى تركيا.

- علمانى معجب بمؤسس الجمهورية "مصطفى كمال أتاتورك".

- حاصل على بكالوريوس بإدارة الأعمال من جامعة إسطنبول.

- كان مديرا لنادى "طرابزون" المحلى لكرة القدم بطرابزون.

- انخرط فى العمل السياسى بالانضمام فى 2008 إلى "حزب الشعب الجمهورى" المعارض.

- متزوج فى 1995 ولديه 3 أبناء.

- زوجته تشتهر فى إسطنبول بنشاطها الاجتماعى والخيرى.