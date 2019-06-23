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النيابة تقرر حبس 3 متهمين بسرقة سيارة بالسلام 4 أيام

الأحد، 23 يونيو 2019 04:12 م
النيابة تقرر حبس 3 متهمين بسرقة سيارة بالسلام 4 أيام سيارة مسروقة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بحبس 3 متهمين بسرقة سيارة بمنطقة النهضة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكشفت التحريات أن المتهمين هم "أسامة. م"، و"محمود. و"، و"أيمن. ع"، عاطلين، واعترفا المتهمين بارتكابهم واقعة سرقة السيارة بالنهضة.

 

وكانت بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام ثان، بلاغًا من "مصطفى.م" يفيد بسرقة سيارته أثناء زيارة أحد أقاربه بمنطقة النهضة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان، من القبض على المتهمين وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم واقعة سرقة السيارة، وأرشدوا عن مكان السيارة، وبإبلاغ المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


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