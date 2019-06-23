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النيابة تفتح تحقيقا عاجلا حول واقعة العثور على جثتى رجل وزوجته مقتولين بالزيتون

الأحد، 23 يونيو 2019 05:52 م
النيابة تفتح تحقيقا عاجلا حول واقعة العثور على جثتى رجل وزوجته مقتولين بالزيتون جثه - ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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فتحت نيابة الزيتون، التحقيق فى واقعة العثور على جثتين لرجل وزوجته مقتولتين داخل شقتهما، وأمرت بتشريح الجثث لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة رجل وزوجته داخل شقة سكنية، وانتقل رجال المباحث للمكان، وتبين العثور على جثتين بهما عدة طعنات، وتوجد بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة أموال ومشغولات ذهبية، وتم نقلهما إلى المستشفى، فيما يكثف رجال الأمن من جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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