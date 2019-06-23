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النيابة تصرح بدفن جثتى شخصين سقطت بهما سيارة من أعلى كوبرى بالشرقية

الأحد، 23 يونيو 2019 08:50 ص
النيابة تصرح بدفن جثتى شخصين سقطت بهما سيارة من أعلى كوبرى بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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قررت نيابة مركز الزقازيق بالشرقية، برئاسة عبد السلام عابدين، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، التصريح بدفن جثتي حادث كوبري بردين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث أسفل كوبري بردين دائرة مركز الزقازيق.

وتبين من التحريات انقلاب سيارة ربع نقل من أعلي الكوبري، وأسفر الحادث عن مصرع قائدها" أحمد ال م م " 44 سنة سائق مقيم ديرب نجم، و" محمد عبد الشهيد" عامل كان برفقته أثناء قيادة السيارة، وإصابة" ناصر م م" جميعهم من مركز ديرب نجم، وتم تحرير المحضر رقم 2747 جنح مركز الزقازيق لسنة 2019، وإحالته للنيابة العامة.

 


الشرقية

مركز شرطة الزقازيق

كوبري بردين

مدير أمن الشرقية

مصرع شخصين

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