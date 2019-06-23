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النقض تحجز طعن محافظ المنوفية السابق فى اتهامه بالرشوة لـ 10 نوفمبر

الأحد، 23 يونيو 2019 01:29 م
النقض تحجز طعن محافظ المنوفية السابق فى اتهامه بالرشوة لـ 10 نوفمبر محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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حجزت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عبدالعال، نظر الطعن المقدم من محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط على حكم سجنه 10 سنوات والغرامة 15 مليون جنيه لجلسة 10 نوفمبر المقبل للحكم.

كانت  محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكما  بالسجن 10 سنوات مشدد لمحافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، وتغريمه 15 مليون جنيه

كان النائب العام، قد أحال المحافظ السابق وآخرين إلى الجنايات، وذلك لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة.

ووجهت النيابة إلى المحافظ تهمة الرشوة عن طريق أخذ مبالغ مالية قدرها 27 مليونا و450 ألف من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التى تجريها المحافظة.

 

 

 


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