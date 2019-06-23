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الناطق باسم الحكومة الموريتانية يهنئ الفائز فى الانتخابات الرئاسية

الأحد، 23 يونيو 2019 09:22 م
الناطق باسم الحكومة الموريتانية يهنئ الفائز فى الانتخابات الرئاسية الرئيس الموريتانى المنتخب محمد ولد الغزوانى
أ ش أ

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قدم الناطق باسم الحكومة الموريتانية، سيدى محم ولد محمد اليوم الأحد التهنئة إلى المرشح الرئاسى محمد ولد الغزوانى الفائز بالانتخابات الرئاسية الموريتانية.
وكتب وزير الثقافة، الناطق باسم الحكومة بـ"بالغ التهنئة وأحرها للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني على الثقة التي منحه الشعب، متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه"، وللشعب الموريتاني الرائع نتقدم مباركين هذا الانجاز الكبير، سائلين الله تعالى له وافر الأامن والاستقرار.. والتهنئة كذلك إلى كل المرشحين الآخرين متمنين لهم التوفيق.
وينتظر الموريتانيون من وقت لآخر أن تعلن اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات في وقت لاحق النتائج الأولية للانتخابات والتي يتوقع أن تؤكد فوز المرشح غزواني برئاسة موريتانيا لمدة خمس سنوات.


موريتانيا

محمد ولد الغزوانى

انتخابات الرئاسة الموريتانية

الحكومة الموريتانية

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