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المبعوث الأمريكي لإيران: مستعدون للتحول للهجوم فى حال أى تهديد إيرانى

الأحد، 23 يونيو 2019 08:50 م
المبعوث الأمريكي لإيران: مستعدون للتحول للهجوم فى حال أى تهديد إيرانى المبعوث الأمريكى الخاص لإيران براين هوك
أ ش أ

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أكد المبعوث الأمريكى الخاص لإيران براين هوك ،اليوم الأحد، أن إرسال واشنطن لألف جندى إضافى إلى المنطقة، يعد رسالة لإيران، مؤكدا استعداد القوات الأمريكية للتحول من حالة الدفاع إلى الهجوم، فى حال تعرضت المصالح الأمريكية للتهديد.
وشدد هوك - فى مؤتمر صحفى عقده على هامش زيارته للكويت التى تأتى ضمن جولة خليجية - على أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بتهديد طرق التجارة والملاحة فى المنطقة، لافتا إلى أن واشنطن درست فى الوقت ذاته العديد من "السيناريوهات" للتعامل مع هذه الأزمة.
وحول العقوبات الإضافية التي ستفرضها الولايات المتحدة على إيران غدا الاثنين، قال "إنه بشكل عام، سيكون هناك رفع لمستوى العقوبات، وأن الولايات المتحدة لا تعلن عنها قبل موعدها، والجدوى من العقوبات المفروضة حاليا على إيران، هي الضغط عليها وضمان عدم استفادتها من بيع النفط والصناعات البتروكيماوية، مما سيقلل من رقعة تهديداتها".
وأكد هوك مجددا عدم وجود أي اتصالات مباشرة أو غير مباشرة أو تحت الطاولة مع إيران، مستشهدا بما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من عدم إرسال رسالة إلى طهران عن طريق سلطنة عمان، في الوقت الذي استعرض الجهود الدبلوماسية الدولية، ومنها زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى طهران، ورفضها لكل الجهود الدبلوماسية في المنطقة.
وعما إذا كانت قد تناولت مباحثاته في الكويت، عملية إعادة انتشار جديدة للقوات الأمريكية في الكويت، بعد إعلان الرئيس الأمريكي إرسال قوات للمنطقة، أكد هوك، أن مباحثاته مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر الأحمد،  ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وبعض مساعديه، ورئيس أركان الجيش الكويتي، تناولت تقييما للمعلومات حول الهجمات الأخيرة التي قامت بها إيران، فضلا عن الموقف الأمريكي الذي يهدف إلى الحد من التوترات في المنطقة، والتعاون الأمريكي والكويتي في هذا الشأن.
وشدد على أن وجود القوات الأمريكية في المنطقة، يعطي المزيد من أمن واستقرار الكويت، وينصب في التحالف الأمريكي الكويتي الذي تفخر به البلدان.


إيران

براين هوك

التوتر الأمريكى الإيرانى

الولايات المتحدة

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