اللواء حسام حمادة رئيسا للتنمية البشرية بمطار القاهرة

كتبت رحاب نبيل

قرّر المهندس أحمد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، تعيين اللواء ملاح حسام حمادة، رئيسا لقطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية بشركة ميناء القاهرة الجوي.

كان اللواء ملاح حسام حمادة، يشغل منصب مدير مبنى الصالة الموسمية المخصصة لاستقبال وسفر الحجاج فى مطار القاهرة، وشغل قبله منصب نائب مدير مبنى الركاب 2 بالمطار.

تجدر الإشارة، إلى أن الملاح حسام حمادة حاصل، على درجة دكتوراة الفلسفة فى إدارة الأعمال وذلك بكلية تجارة جامعة بورسعيد.

فيما عُين الملاح أشرف حافظ، في منصب مديرًا لمبنى الصالة الموسمية خلفًا للواء حسام حمادة، بعد أن كان يشغل منصب نائب مدير مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي، منذ قرابة 6 أشهر.