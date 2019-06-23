الكويت توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى لإنشاء بعثة للاتحاد فى البلاد

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وقعت الكويت، اليوم الأحد، بمقر وزارة الخارجية، اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى، لإنشاء بعثة للاتحاد فى البلاد.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتى نائب وزير الخارجية بالإنابة السفير جمال الغانم، وعن الجانب الأوروبى سفير الاتحاد الأوروبى غير المقيم لدى الكويت ميكيلى تشرفونى دورسو.

وحضر مراسم التوقيع مساعد وزير الخارجية الكويتى لشؤون المراسم السفير ضارى العجران، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر، ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية المستشار سالم الشبلى ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا المستشار محمد حياتى.