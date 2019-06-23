سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 04:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الكويت توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى لإنشاء بعثة للاتحاد فى البلاد

الأحد، 23 يونيو 2019 04:00 م
الكويت توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى لإنشاء بعثة للاتحاد فى البلاد نائب وزير الخارجية الكويتى بالإنابة السفير جمال الغانم
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقعت الكويت، اليوم الأحد، بمقر وزارة الخارجية، اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى، لإنشاء بعثة للاتحاد فى البلاد.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتى نائب وزير الخارجية بالإنابة السفير جمال الغانم، وعن الجانب الأوروبى سفير الاتحاد الأوروبى غير المقيم لدى الكويت ميكيلى تشرفونى دورسو.

وحضر مراسم التوقيع مساعد وزير الخارجية الكويتى لشؤون المراسم السفير ضارى العجران، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر، ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية المستشار سالم الشبلى ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا المستشار محمد حياتى.

 


الخارجية الكويتية

الاتحاد الاوروبى

بعثة الاتحاد الاوروبى بالكويت

العلاقات الكويتية الاوروبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب وزير الخارجية الكويتى: تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية

السبت، 22 يونيو 2019 06:04 م

الخارجية الكويتية: نسعى للإعلان قريبا عن عدد الرفات المكتشفة بالعراق

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:00 م

وزير الخارجية الكويتى يدين استهداف ناقلتى نفط فى خليج عمان

الخميس، 13 يونيو 2019 07:23 م

الخارجية الكويتية: إعلان إيران زيادة تخصيب اليورانيوم يتعارض مع استحقاقات منظمة الطاقة الذرية

الخميس، 13 يونيو 2019 02:30 ص

الخارجية الكويتية: الاعتداء على مطار أبها السعودى تصعيد خطير

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:56 م

نائب وزير الخارجية الكويتى يبحث مع السفير الإماراتى تطورات المنطقة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. إحباط تهريب 20 مليون قرص كبتاجون بقيمة 200 مليون جنيه

صور.. إحباط تهريب 20 مليون قرص كبتاجون بقيمة 200 مليون جنيه

نامبيا.. أول دولة أفريقية تحكمها سيدة وموطن لأكبر عدد من الفهود وكهف التنين

نامبيا.. أول دولة أفريقية تحكمها سيدة وموطن لأكبر عدد من الفهود وكهف التنين

أسود السنغال تسعى لاصطياد ملوك تنزانيا فى بداية رحلة البحث عن المجد فى امم افريقيا 2019.. الإيقاف يحرم الجماهير المصرية من متابعة ساديو مانى بلقاء الافتتاح.. وأمونيكى ينتظر دعم جماهير الزمالك بالدفاع الجوى

أسود السنغال تسعى لاصطياد ملوك تنزانيا فى بداية رحلة البحث عن المجد فى امم افريقيا 2019.. الإيقاف يحرم الجماهير المصرية من متابعة ساديو مانى بلقاء الافتتاح.. وأمونيكى ينتظر دعم جماهير الزمالك بالدفاع الجوى

السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمنازل والمناطق الجديدة

السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمنازل والمناطق الجديدة

البنك الدولى: مصر الأعلى نموا فى المنطقة العربية.. محمود محيى الدين يوصى بضرورة توسع البلدان العربية فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل.. ويحذر من انخفاض معدل النمو بسبب الزيادة السكانية

البنك الدولى: مصر الأعلى نموا فى المنطقة العربية.. محمود محيى الدين يوصى بضرورة توسع البلدان العربية فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل.. ويحذر من انخفاض معدل النمو بسبب الزيادة السكانية

سر توقيت الحرب النفسية لقتل معنويات المنتخب.. ولصالح من إثارة البلبلة بين صفوفه؟.. دعاة الشهرة على السوشيال ميديا يحاولون تعكير نجاح أمم أفريقيا وتعطيل مسيرة الفراعنة.. والجهاز الفنى يؤكد ثقته فى اللاعبين

سر توقيت الحرب النفسية لقتل معنويات المنتخب.. ولصالح من إثارة البلبلة بين صفوفه؟.. دعاة الشهرة على السوشيال ميديا يحاولون تعكير نجاح أمم أفريقيا وتعطيل مسيرة الفراعنة.. والجهاز الفنى يؤكد ثقته فى اللاعبين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

تسليم وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى ديسمبر المقبل.. مى عبدالحميد: سوهاج الجديدة تحتل المرتبة الأولى فى نسبة الإقبال.. والانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الثامن نهاية العام الجارى

تسليم وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى ديسمبر المقبل.. مى عبدالحميد: سوهاج الجديدة تحتل المرتبة الأولى فى نسبة الإقبال.. والانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الثامن نهاية العام الجارى

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة