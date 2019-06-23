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"القومى للمرأة" يهنئ المرأة الإماراتية برفع تمثيلها بالمجلس الوطنى الاتحادى لـ 50%

الأحد، 23 يونيو 2019 01:33 م
"القومى للمرأة" يهنئ المرأة الإماراتية برفع تمثيلها بالمجلس الوطنى الاتحادى لـ 50% الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بالتهنئة إلى المرأة الإماراتية بمناسبة إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القرار رقم (1) لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة فى المجلس الوطنى الاتحادى إلى 50%، وبالتالى دخوله حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعى المقبل للمجلس.

 وأعربت الدكتورة مايا مرسى، عن سعادتها بقرار رئيس دولة الإمارات الأمر الذى يؤكد على الدعم الذى تتلقاه المرأة الاماراتية من القيادة السياسية المؤمنة بأهمية دورها والداعمة لإمكانياتها وقدراتها، والحريصة على إعطائها الفرصة للإسهام بفاعلية فى تعزيز مسيرة التنمية السياسية التى تشهدها الدولة، مشيرة ان دولة الامارات خطت خطوات متميزة خلال الفترة الماضية نحو تمكين المرأة واعطائها المزيد من المكتسبات التى تدعم مشاركتها فى الحياة العامة.

 جدير بالذكر أنه القرار يأتى فى إطار الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى المزمع إجراؤها فى أكتوبر المقبل، وقد شمل التعديلات على بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لسنة 2006 فى شأن تحديد طريقة اختيار ممثلى الإمارات فى المجلس الوطنى الاتحادى "وتعديلاته"، الذى قضى برفع نسبة تمثيل المرأة فى المجلس الوطنى الاتحادى إلى 50%.


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المراه الاماراتيه

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