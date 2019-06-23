القضاء الإدارى يقضى باستمرار منع ظهور سعد الدين الهلالى فى الإعلام

كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، عدم قبول الدعوى المقامة من محمد أحمد صابر المحامى، والذى طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع ظهور سعد الدين الهلالى من كل وسائل الإعلام، لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بسبب الالغاء.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 18817 لسنة 73ق، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكان الهلالى أول المتقدمين للحصول على ترخيص بالظهور الإعلامى من جامعة الأزهر، تنفيذًا لقرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1224 لسنة 2018، الذى صدر تفعيلا لنص لائحة قانون الأزهر 103 لسنة 1961.