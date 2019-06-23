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القبض على 8 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الأحد، 23 يونيو 2019 11:33 م
القبض على 8 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية حمله امنيه -ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 8 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء  فى حملة أمنية بالإسماعيلية.
 
وكان  اللواء عاطف مهران  مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "مؤمن.م.ال"28 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"سنجة" والمتهم "محمود.ع.ع"27 عام عاطل مقيم الكيلو 2 بحوزته سلاح ابيض"خنجر" والمتهم "محمود.م.ى"29 عام عاطل مقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "السيد.ن.ع" 29 عام عاطل مقيم الشهداء بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محمود.م.ا"22 عام عاطل مقيم حى السلام بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محسن.م.ص"23 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "احمد.ه.م"26 عام بدون عمل مقيم الشهداء بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "رمضان.ال.م"45 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح ابيض"مطواه".
 
 بمواجهتهم بما اسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.
 
 

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اسلحة بيضاء

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