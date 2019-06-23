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القبض على 4 متهمين بحوزتهم هيروين وبانجو بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الأحد، 23 يونيو 2019 12:56 م
القبض على 4 متهمين بحوزتهم هيروين وبانجو بقصد الاتجار فى الإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام من القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين والبانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالمحافظة.

كان اللواء عاطف مهران  مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط  كل من، المتهم "محمد.ج.ع" 44 عاما عاطل مقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 10 كيلو جرامات ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.ا.ف" 29 عاما عاطل مقيم المنايف بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.م.ع" 23 عاما عاطل مقيم الحكر بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "شوقى .ا.ف"31 عاما عاطل مقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته 130 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


امن الاسماعيلية

مخدرات

بانجو

عاطل

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