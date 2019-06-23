القبض على 3 تجار مخدرات أثناء استقلالهم سيارة مسروقة فى الخليفة

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على 3 عناصر إجرامية أثناء استقلالهم سيارة مُبلغ بسرقتها، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار فى الخليفة، وحرر محضر بالواقعة.

تمكنت مباحث قسم شرطة الخليفة، من ضبط 3 عناصر إجرامية حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم "قيادة أحدهم" ، وعُثر بحوزتهم على (كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 30 جرام - مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة) وبالكشف على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها بدائرة القسم.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وأقر الأول باستيلائه على السيارة إبان فترة عمله عليها كسائق بإحدى شركات نقل الركاب عبر تطبيقات الهواتف المحمولة.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وأمر اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.