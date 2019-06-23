القبض على شخصين بحوزتهما سلاح ومخدرات بالسحر والجمال

كتب ــ محمود عبد الراضى

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط شخصين من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة.

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط (عاطل أثناء تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان ، وبحوزته ( 35 جراما من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – ميزان حساس – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار.

وأثمرت جهود الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم عن ضبط عاطل أثناء تواجده بمدخل قرية السلام بدائرة مركز شرطة بلبيس ، وبحوزته ( 40 جراما من مخدر الهيروين – سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار .