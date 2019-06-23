القبض على تشكيل عصابى لخطف شنط السيدات فى طنطا

الغربية محمد طارق

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة شنط السيدات والهواتف المحمولة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم والنقباء محمود عبدالجواد، ومهاب مجدى معاونين المباحث من ضبط أخطر تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع خطف الشنط والتليفونات والمكون من " ع. م. ع. ا " شهرته عبدالله اونه 18 سنه عاطل ومقيم السلخانة، " ع. ع .ع " 18 سنه عاطل ومقيم حارة أبو حسين تان طنطا " م. ا. ع " 18 سنه عاطل ومقيم السلخانة القديمة ثان طنطا، وبحوزتهم سلاح نارى فرد خرطوش، طلقة من نفس العيار هاتف محمول، مبلغ مالى حصيلة المسروقات.

وتم نقل المتهمين لديوان القسم وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة وخطف شنط السيدات، وتم تحرير محضرا بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.