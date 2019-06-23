العثور على جثتى رجل وزوجته داخل شقة فى الزيتون وجهود لكشف غموض الواقعة

كتب عبد الرحمن سيد

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من جهودهم لكشف ملابسات واقعة العثور على جثتين لرجل وزوجته مقتولتين داخل شقتهما بمنطقة الزيتون، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة حدائق الزيتون، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة رجل و زوجته داخل شقة سكنية ، وانتقل رجال المباحث للمكان، وتبين العثور على جثتين بهما عدة طعنات، و توجد بعثرة بمحتويات الشقة و سرقة أموال و مشغولات ذهبية، وتم نقلهما إلى المستشفى، فيما يكثف رجال الأمن من جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.