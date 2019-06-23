العثور على جثة صيدلى بالغردقة توفى إثر تناوله جرعة زائدة من المخدرات

البحر الأحمر - عماد عرفة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، على جثة صيدلى فى بداية العقد الرابع من العمر، داخل شقته، عقب تناوله جرعة زائدة من مخدر الـ"هيروين".

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر، إخطارا يفيد العثور على جثة صيدلي يبلغ من العمر 33 عاما، داخل مسكنه بشارع مترو بالغردقة.

وتبين بعد ذلك، ان سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، عقب تناوله جرعة زائدة من المخدرات، أدت لوفاته، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم نقل الحثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، وأخطرت النيابة العامة.