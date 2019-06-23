الطيران المدنى الليبى يعلن عودة حركة الملاحة فى مطار معيتيقة الدولى

وكالات الأنباء

أعلنت سلطات الطيران المدنى فى مطار معيتيقة الدولى بالعاصمة الليبية اليوم ، عودة حركة الملاحة بعد توقف دام لعدة ساعات، معلنًا جدول الرحلات المحلية والدولية المغادرة والقادمة حسب النظام المعتاد اليومى لطائرات الخطوط الليبية والأفريقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وقال المطار فى بيان ، إن عودة العمل الملاحة الجوية تأتى بعد توقف لعدة ساعات باستقبال طائرة الخطوط الجوية الأفريقية القادمة من مطار إسطنبول الدولي، دون أن يكشف عن سبب توقف الملاحة من قبل.



وكان مطار معتيقة قد أعلن مساء أمس عن توقف الملاحة الجوية فى المطار نتيجة تعرض المطار لقذاف هاون وصواريخ قادمة من ناحية مزرعة الموز باتجتة عين زارة وتاجوراء مما أدى إلى إعلان السلطات إلى تحويل الطائرات القادمة من اسطنبول وتونس والاسكندرية إلى مطار مصراتة خوفا على سلامة الطيران المدني.