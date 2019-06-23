الطقس فى الخليج.. حار على معظم الأنحاء والعظمى فى الإمارات 45 درجة

كتب محمد جمال

طقس حار يسود معظم دول الخليج لتبلغ درجات الحرارة المتوقعة فى الإمارات 45 درجة والكويت 43 درجة.

وإليكم التفاصيل..

السعودية

أفادت إدارة الأرصاد الجوية فى السعودية، أن الطقس المتوقع اليوم الأحد حار على معظم الأنحاء والعظمى 42 درجة والصغرى 26.



البحرين

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين اليوم الأحد سيكون حار والعظمى 41 درجة مئوية.. والصغرى: 29 درجة مئوية.

الإمارات

أفادت إدارة الأرصاد الجوية فى دولة الإمارات أن الطقس المتوقع اليوم الأحد حار رطب نسبيا على معظم الأنحاء والعظمى 45 درجة.

الكويت

أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع فى الكويت اليوم الأحد حار رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة، والعظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة.