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الصين تؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع أيرلندا ورفع الشراكة الاستراتيجية لمستوى جديد

الأحد، 23 يونيو 2019 10:00 ص
الصين تؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع أيرلندا ورفع الشراكة الاستراتيجية لمستوى جديد الرئيس الأيرلندى مايكل دى هيجينز - أرشيفية
أ ش أ

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قال الرئيس الصينى شى جين بينج، إنه يولى أهمية كبيرة لدفع العلاقات بين الصين وأيرلندا، وإنه مستعد لبذل جهود مشتركة مع نظيره الأيرلندى مايكل دى هيجينز، من أجل رفع الشراكة الاستراتيجية متبادلة المنفعة إلى مستوى جديد لتحقيق النفع للدولتين والشعبين.

وأضاف بينج - خلال تبادل رسائل التهنئة مع نظيره الأيرلندى، بمناسبة الذكرى الـ40 لإقامة العلاقات الثنائية - أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 40 عاما، التزمت الدولتان بروح الاحترام المتبادل، والمعاملة فيما بينهما على قدم المساواة، والمنفعة المتبادلة والربح للجانبين لدفع التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الثنائية، وحققتا إنجازات مثمرة فى التبادلات والتعاون فى المجالات المختلفة.

وأشار إلى أن الرئيس هيجينز قام بزيارة دولة للصين عام 2014 وأجرى الرئيسان تبادلات عميقة وودية ورسما مخططا للعلاقات الصينية – الأيرلندية.

من جانبه قال الرئيس الأيرلندى - فى رسالته - إن العلاقات الثنائية أصبحت على مدار العقود الأربعة الماضية أقوى بمرور الوقت بينما ازداد تعمق التعاون العملى فى مختلف المجالات، وأضاف أن الجانب الأيرلندى يولى اهتماما كبيرا لتنمية العلاقات مع الصين ويرغب فى مواصلة استكشاف إمكانيات التعاون العملى ودفع التنسيق فى حماية التعددية والشؤون العالمية الأخرى وتعزيز العلاقات الأيرلندية – الصينية.

كما تبادل رئيس مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) "لى كه تشيانج" ورئيس الوزراء الأيرلندى "ليو فارادكار" رسائل التهنئة، حيث أكد تشيانغ استعداد الصين للعمل مع أيرلندا لدفع الشراكة الاستراتيجية متبادلة المنفعة بين الدولتين والتعاون الودى.

من جهته، أوضح فارادكار أن الإصلاح والانفتاح فى الصين والإنجازات الصينية فى التنمية تكتسب أهمية عالمية، وأن الجانب الأيرلندى سيواصل التطوير الكامل للشراكة الاستراتيجية الأيرلندية - الصينية القائمة على روح الاحترام المتبادل.

 


الرئيس الصينى

الرئيس الايرلندى

العلاقات الصينية الاليرلندية

رئيس وزراء ايرلندا

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