الصناعات الهندسية تشكل شعبة للأدوات الصحية وتكشف: تراجع استيراد خلاطات المياة 60%

كتب إسلام سعيد

قررت غرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات، تشكيل شعبة للأدوات الصحية متفرعة من شعبة تشكيل المعادن، على أن يندرج تحتها قرابة 130 مصنعا، وضم باقى المصانع التى تعمل فى قطاع الأدوات الصحية.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات، لـ"اليوم السابع" إن الشعبة الفرعية تندرج تحت شعبة تشكيل المعادن، لعدم مخالفة القانون.

ومن جانيه، قال أيمن الفخرانى رئيس شعبة للأدوات الصحية، إن الشعبة تستهدف ادخال القطاع غير الرسمى، لافتا إلى أنها تضم مصانع تعمل في قطاع صناعة خلاطات المياة، والحنفيات والأحواض الاستاليس.

وكشف الفخراني لـ"اليوم السابع"، أن حجم استيراد خلطات المياة تراجع بنحو 60% بسبب قرارات ضبط الاستراد، بعد أن كانت تسجل 300 مليون دولار، مشيرا إلى أن الاتجاه الفترة القادمة هو التوسع في إنشاء مصانع بهذا القطاع.

وأكد الفخرانى أن نسب المكون المحلى فى صناعة الخلاطات تتراوح ما بين 40 إلى 65%، فيما تقوم يعض المصانع حاليا بمساعى لزيادة نسب المكون المحلى لـ85%.

وأشار إلى أهمية تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية، فى ظل معاناة كبيرة فى الدخول للحصول على نصيب فى العقود الحكومية.