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الصحة: مركز المعلومات الدوائية يرشد استخدام الأدوية ويقيس المردود الاقتصادى

الأحد، 23 يونيو 2019 07:00 ص
الصحة: مركز المعلومات الدوائية يرشد استخدام الأدوية ويقيس المردود الاقتصادى وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة، أنه تم إنشاء مركز المعلومات الدوائية المصرى بمقر الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، ليكون مسئولا عن تحسين وتطوير خدمة الرعاية الصحية المقدمة للمريض المصري بجمهورية مصر العربية، من خلال التواصل مع مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الصحى والمجتمع.
 
وقالت وزارة الصحة، إن مركز المعلومات الدوائية يوفر نظام خدمات المعلومات الدوائية للتزود بمعلومات صحية وطبية دقيقة ومتكاملة قائمة على الأدلة الصحيحة، للتأكيد على دور الوزارة فى رفع الوعى الصحى لكل من مقدمى الرعاية الصحية (الأطباء - الصيادلة - التمريض) والمريض المصرى على حد سواء بهدف الإرتقاء بالمنظومة الصحية.
 
وتابعت: يهدف المركز لترشيد استخدام الأدوية وقياس المردود الاقتصادي لتحقيق المنفعة القصوى من الدواء لصالح المريض المصرى، كما  أنه تم وضع خطة العمل الاستراتيجية لتوحيد أسس العمل والدلائل الاسترشادية والتوصيف الوظيفى وخطوات العمل والنماذج اللازمة لسير العمل، واتمامه لتفعيل العمل بمراكز المعلومات الدوائية على مستوى الجمهورية بطريقة ممنهجة للتمكن من حساب المردود الاقتصادى على الدولة من خلال دور المركز فى المساهمة الفعلية فى ترشيد استخدام الأدوية والحد من المخاطر المترتبة على سوء استخدام الأدوية.
 
وأضاف أنه تم وضع نماذج المتابعة والأسس والمعايير اللازمة لتقييم المراكزالإقليمية للمعلومات الدوائية  فى كافة أنحاء الجمهورية والعمل على إنشاء موقع إلكتروني تفاعلي ديناميكي على الإنترنت يحتوى على قاعدة بيانات مركزية لربط كافة مراكز المعلومات الدوائية داخل جمهورية مصر العربية بالمركز الرئيسى بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية لإتمام متابعة العمل.
 
 
ويشار إلى تنظيم اجتماعات دورية لتوعية أعضاء الفريق الطبي بالمراكزالإقليمية للمعلومات الدوائية بالمستجدات على مستوى الجمهورية، ولتقييم الوضع الحالى للمراكز الإقليمية للمعلومات الدوائية، وتدريب أعضائها لتصبح مراكز معلومات دوائية معتمدة موحدة حسب أسس العمل الاسترشادية الخاصة بمركز المعلومات الدوائية المصرى. 
 
و يقوم المركز بعمل زيارات ميدانية للمراكز الإقليمية للمعلومات الدوائية  لمتابعة سير العمل طبقا لمنهجية مركز المعلومات الدوائية المصرى، إضافة إلى المساهمة فى تطوير أبحاث اقتصاديات الدواء عن طريق إمدادهم بالمعلومات الدوائية اللازمة لقياس مدى الفاعلية فى مقابل التكلفة للأدوية المنتقاة فى سجل الأدوية الخاص بالمستشفى أو قائمة الأدوية الأساسية أوالمستلزمات الطبية ذات الأثر الطبى أوالخدمات العلاجية للمرضى، لضمان فعاليتها والمردود الاقتصادى لها. 
 
وللمركز دور أساسى فى تثقيف المرضى وإمدادهم بالمعلومات الدوائية الدقيقة والمتكاملة المبنية على الدليل العلمى عن طريق عقد حملات تثقيفية و نشر المجلات التعلمية و المنشورات الدوائية بصورة علمية مبسطة.

 


الصحة

مركز المعلومات الدوائية

الادوية

المرضى

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