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"الصحة" تطلق 8 قوافل طبية مجانية يومى 26 و27 يونيه بعدد من المحافظات

الأحد، 23 يونيو 2019 09:29 م
"الصحة" تطلق 8 قوافل طبية مجانية يومى 26 و27 يونيه بعدد من المحافظات قوفل طبية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة أنه سيتم تنفيذ 8 قوافل طبية مجانية خلال يومى 26 و27 يونيه بمناطق وحدة جنيفة الصحية مركز حى الجناين محافظة السويس، والظافر مركز برانى محافظة مطروح، وناصف مركز السادات محافظة المنوفية، والقصر مركز الداخلة محافظة الوادى الجديد، ومنشأة أبومليح مركز سمسطا محافظة بني سويف، ووحدة الوفاء مركز العامرية محافظة الاسكندرية، والنواصرية مركز كفر سعد محافظة دمياط، ووحدة أبوصوير البلد مركز أبوصوير محافظة الإسماعيلية.
 
وقالت وزارة الصحة، إنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتى عرب دوريش مركز فاقوس محافظة الشرقية، ومساكن الكمين بغارب مركز راس غارب محافظة البحر الأحمر، وذلك فى يومى 27 و28من الشهر نفسه.
 
ويشار إلى أنه سيتم تنفيذ قافلتين طبيتين خلال يومى 28 و29 يونيه بمنطقتى القصر مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، و بطرس مركز شربين محافظة الدقهلية.
واخيرا سيتم إطلاق 3 قوافل طبية فى مناطق حبلوك مركز أطسا محافظة الفيوم، ووحدة العجمى البحرية مركز العجمى محافظة الإسكندرية، وعزبة عمارة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، وذلك في يومى 29 و30 يونيو الجارى.

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