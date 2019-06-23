"الصحة" تدعو المواطنين للتردد على القوافل الطبية للكشف المبكر عن الأمراض

كتب وليد عبد السلام

دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى الحرص على التردد على القوافل الطبية التى تنظمها الوزارة شهريا بالقاهرة والمحافظات وذلك للكشف المبكر عن الأمراض المختلفة وصرف العلاج بالمجان .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الخدمات التى تقدمها القوافل الطبية تتثمل فى الكشف المجانى لجميع التخصصات شاملة النساء والتوليد، والباطنة، والاطفال، وأنف وأذن، وعظام، وجراحة، ورمد، وأسنان، بجانب توفير خدمات تنظيم الاسرة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن هناك خدمات طبية أخرى تقدمها القوافل الطبية مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات بمستشفيات وزارة الصحة، والتامين الصحى، عن طريق مندوب من المجالس الطبية والتأمين الصحى بهذة القوافل.