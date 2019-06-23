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"الصحة النفسية" تخصص فرقا للتوعية بمخاطر الإدمان خلال بطولة الأمم الإفريقية

الأحد، 23 يونيو 2019 05:00 ص
"الصحة النفسية" تخصص فرقا للتوعية بمخاطر الإدمان خلال بطولة الأمم الإفريقية الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة الصحة النفسية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنه تم تخصيص فرق طبية ونفسية لتقديم خدمات الدعم النفسى، وفرق أخرى للتوعية بخطورة التدخين بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وقالت أمانه الصحة النفسية إن فرق الدعم النفسى ستكون متواجدة بجميع الاستادات المقام عليها البطولة الإفريقية إلى جانب فرق الإسعاف.
 
يشار الى إنه سيتم تقديم الدعم النفسى من خلال فرق الدعم النفسى بمستشفيات الصحة النفسية بالمحافظات المقرر إجراء البطولة الإفريقية بها.
 
وسيقوم الفريق بتقديم خدمات الدعم النفسي في حالة حدوث أي طارئ وتقديم الاستشارات النفسية، فيما يتعلق بالاضطرابات النفسيه مثل أمراض "القلق- الاكتئاب النفسي - اضطرابات الشخصية او غيرها من التساؤلات من خلال فريق من المتخصصين.
 
فرق الدعم النفسي يشمل "طبيب- أخصائي نفسي- أخصائي اجتماعي - ممرض - مسؤول الإعلام والعلاقات العامة" مدربين على تقديم المشورة والدعم النفسي وسيقوم الفريق بارتداء سترة مطبوع عليها شعار وزارة الصحة والسكان وشعار الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
 
وسيتواجد فرق للتوعية بأخطار التدخين والإدمان وخاصة أن التدخين يعد ضمن الممارسات الصحية السيئة التي تحذر منها حملة "١٠٠ مليون صحة" وتهدف للقضاء علي هذه الظاهرة".
 
وسيتم توزيع مطبوعات تضم إرشادات نفسية عامة وتهدف للتعامل مع حدوث أي طارئ خصوصا حالات الهياج أو نوبات الهلع. 
 
أكدت أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنه تم تخصيص فرق طبية ونفسية لتقديم خدمات الدعم النفسى، وفرق أخرى للتوعية بخطورة التدخين بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.
 
وقالت أمانه الصحة النفسية، إن فرق الدعم النفسى ستكون متواجدة بجميع الاستادات المقام عليها البطولة الإفريقية إلى جانب فرق الإسعاف.
 
يشار الى إنه سيتم تقديم الدعم النفسى من خلال فرق الدعم النفسى بمستشفيات الصحة النفسية بالمحافظات المقرر إجراء البطولة الإفريقية بها.
 
وسيقوم الفريق بتقديم خدمات الدعم النفسي في حالة حدوث أي طارئ وتقديم الاستشارات النفسية، فيما يتعلق بالاضطرابات النفسيه مثل أمراض "القلق- الاكتئاب النفسي - اضطرابات الشخصية او غيرها من التساؤلات من خلال فريق من المتخصصين.
 
فرق الدعم النفسي تشمل "طبيب- أخصائي نفسي- أخصائي اجتماعي - ممرض - مسؤول الإعلام والعلاقات العامة" مدربين على تقديم المشورة والدعم النفسي، وسيقوم الفريق بارتداء سترة مطبوع عليها شعار وزارة الصحة والسكان وشعار الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
 
وسيتواجد فرق للتوعية بأخطار التدخين والإدمان وخاصة أن التدخين يعد ضمن الممارسات الصحية السيئة التي تحذر منها حملة "100 مليون صحة" وتهدف للقضاء على هذه الظاهرة".
 
وسيتم توزيع مطبوعات تضم إرشادات نفسية عامة وتهدف للتعامل مع حدوث أي طارئ خصوصا حالات الهياج أو نوبات الهلع. 

الصحة النفسية

الادمان

امم افريقيا

فرق طبية

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