الشرقية تحقق نسب تنفيذ 130% من الخطة الإستثمارية للعام المالى المنقضى

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن نسبة تنفيذ الخطة الإستثمارية للعام المالى 2018 / 2019 تخطت 130%، ليدلل على مدى كفاءة الأداء داخل منظومة العمل للمراكز والمدن والأحياء بما ينعكس بشكل مباشر على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور الدكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

أوضح محافظ الشرقية، أن جملة إستثمارات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2018 / 2019 بلغت 457 مليون جنيه مشيراً إلى إنه تم زيادة إستثمارات المحافظة بقيمة 35 مليون جنيه لتصبح القيمة الإجمالية لإستثمارات الباب السادس 492 مليون جنيهاً، وبلغت نسبة تنفيذ المشروعات بكل القطاعات الخدمية 100 % فى برامج " النقل والمواصلات – الكهرباء - تحسين البيئة – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء والمرور"، بالإضافة إلى إعتماد مبلغ 63 مليون جنيه مقدم من وزارة التنمية المحلية ليصل الإجمالى إلى 555 مليون جنيه لتصل نسبة تنفيذ الخطة 130% .

أكد محافظ الشرقية، أن إرتفاع نسبة تنفيذ الخطة الإستثمارية للعام المالى 2018 / 2019 جاء نتيجة متابعة مستمرة من رؤساء المراكز والمدن والأحياء لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة وحى، مؤكداً أن العمل بروح الفريق داخل المنظومة الواحدة يساهم فى الإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وخلال الإجتماع إستعرض مدير إدارة التخطيط بالديوان العام ماتم إتخاذه من إجراءات بشأن خطة العام المالى الجديد 2019 /2020 ، مشيراً إلى أنه تم إخطار رؤساء المراكز ومديريتى الطرق والإسكان لبدء تنفيذ إجراءات الطرح والترسية لجميع المشروعات المدرجة فى الخطة الإستثمارية للعام المالى 2019/ 2020 وإفادة إدارة التخطيط بسير الإجراءات أولاً بأول، وكذلك تم موافاة وزارتى التخطيط والتنمية المحلية بخطة العام المالى 2019 /2020 لإتخاذ ما يلزم .