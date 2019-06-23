الشرطة التركية توقف حافلة تقل أنصار غريم مرشح أردوغان بانتخابات اسطنبول

كتب- هاشم الفخرانى

أوقفت الشرطة التركية حافلة تنقل مواطنين من مدينة أنطاكيا في جنوب البلاد إلى إسطنبول، استعدادًا للتصويت لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو في الانتخابات البلدية.

وأوضح الكاتب الصحفي سيرباي منصور أوغلو في تصريحات لجريدة "بيرجون" أن شرطة المرور أوقفت حافلة تابعة لحزب الشعب الجمهورى كانت تستعد للتحرك، من مدينة أنطاكيا متجهة إلى إسطنبول، وعلى متنها مواطنون ينوون التصويت لصالح إمام أوغلو فى انتخابات الإعادة على منصب رئاسة البلدية.

ومن جانبه، أوضح سائق الحافلة أن قوات الأمن منعت الحافلات من التحرك، بالرغم من أنها تخضع للفحص باستمرار، وتقوم برحلات دورية بين مدينة أنطاكيا وإسطنبول.

وبعد مشادات كلامية، تمكن المواطنون من التحرك فى طريقهم إلى إسطنبول، بعد تغيير إطارات الحافلة التي اعترضت عليها قوات الأمن، ليتم إيقافهم مرة أخرى من قبل قوات الدرك من أجل تفقد هويات الركاب، ومن ثم انطلقت الحافلة في طريقها نحو مدينة إسطنبول.