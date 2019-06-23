سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 01:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الإندونيسية تعتقل 3 أشخاص على خلفية حريق مصنع بجزيرة سومطرة

الأحد، 23 يونيو 2019 01:30 م
الشرطة الإندونيسية تعتقل 3 أشخاص على خلفية حريق مصنع بجزيرة سومطرة الشرطة الإندونيسية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المتحدث باسم شرطة شمال سومطرة تاتان ديرسان أتمادجا، اليوم الأحد، اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه فى إهمالهم فى أوضاع مصنع لتصنيع أعواد الكبريت وقع به حريق ضخم، يوم الجمعة الماضى، الأمر الذى أسفر عن مقتل 30 شخصا به.

وقال أتمادجا - حسبما ذكرت شبكة " يورو نيوز" - إن المشتبه بهم، رجلان وسيدة، هم ملاك المصنع، كما أضافت الشبكة إنهم ربما يواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات فى حال ثبوت الاتهامات الموجهة إليهم.

وأشارت الشبكة، إلى أن العمال لم يتمكنوا من الخروج من بوابات المصنع - التى كانت مغلقة مع بداية اندلاع الحريق - حيث كان المشرف على فتح وغلق أبواب المصنع من بين الضحايا الذين لقوا حتفهم، لافتة إلى أن معظم ضحايا الحريق من العاملين كانوا نساء، فضلا عن وفاة عدد من الأطفال يشتبه أنهم أبناء العاملات.

يذكر أن إندونيسيا لديها سجل سلامة صناعية غير منظم، حيث وقعت فى عام 2017 سلسلة من الحرائق والانفجارات فى مصنع لتصنيع الألعاب النارية فى إحدى ضواحى العاصمة "جاكرتا" أسفرت عن مقتل 47 عاملا وإصابة العشرات.

 


الشرطة الاندونيسية

حريق مصنع باندونيسيا

حريق بجزيرة سومطرة

السلطات الاندونيسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

إثيوبيا تعلن اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان فى محاولة الإنقلاب الفاشلة

إثيوبيا تعلن اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان فى محاولة الإنقلاب الفاشلة

جهاز الكهرباء: ندرس إمكانية إعادة النظر فى التعريفة لمحافظات بالوجه القبلى

جهاز الكهرباء: ندرس إمكانية إعادة النظر فى التعريفة لمحافظات بالوجه القبلى

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

لخريجى كليات الحقوق.. تعرف على الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة المحامين

لخريجى كليات الحقوق.. تعرف على الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة المحامين

أفريقيا أرض الأساطير.. ضيوف موهبة كروية أجبرتنا على تشجيع السنغال

أفريقيا أرض الأساطير.. ضيوف موهبة كروية أجبرتنا على تشجيع السنغال

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة