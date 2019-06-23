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السيطرة على حريق بمقدمة قطار 80 بعد قيامة من محطة أسوان

الأحد، 23 يونيو 2019 12:41 ص
السيطرة على حريق بمقدمة قطار 80 بعد قيامة من محطة أسوان حريق قطار - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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اندلع حريق بعربة الديزل بقطار "أسوان - القاهرة" رقم 80، مساء السبت، وتمت السيطرة على الحريق دون وجود إصابات بين مستقلى القطار.

وكانت غرفة عمليات المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، رصدت انبعاث أدخنة وحريق بالقطار رقم 80 المنطلق من محطة أسوان فى طريقه للقاهرة، وأثناء مروره بمنطقة الدومارية مركز إدفو شمال محافظة أسوان، توقف القطار بعد انبعاث أدخنة ونشوب حريق فى مقدمة القطار.

وبإبلاغ الحماية المدنية، تم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وجارى تغيير العربة المشتعلة واستكمال رحلة القطار للقاهرة.

 


 

 


السكة الحديد

حريق

ادفو

اسوان

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