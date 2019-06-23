سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 10:30 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

الأحد، 23 يونيو 2019 10:21 ص
السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم قطار - أرشيفية
كتب ـ رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن وجود تهديات وتأخيرات متوقعة اليوم الأحد، على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وجاء متوسط تأخيرات القطارات فى خط القاهرة / الإسكندرية 30 دقيقة، وفى خط القاهرة / السد العالي، "القاهرة  / أسيوط مدة 35 دقيقة، وأسيوط / أسوان مدة 35 دقيقة.

وفى خط  بنها / بور سعيد، متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة ، وخط  طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقة.

واختتمت الهيئة بيانها بالاعتذار للمسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين .

 

 


تهديات السكه الحديد

حركه القطارات

القطارات

مواعيد القطارات

السكه الحديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النقل: المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديد يهدف لتخريج فنيين يواكبون التطور

الأحد، 23 يونيو 2019 10:16 ص

السكة الحديد تطرح مسابقة لاختيار أفضل محطة وقطار بمناسبة الكان

السبت، 22 يونيو 2019 12:34 ص

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

الجمعة، 21 يونيو 2019 09:20 ص

السكة الحديد تنهى إجراءات أول معهد فنى تكنولوجى بالشرق الأوسط وأفريقيا.. بدء الدراسة العام المقبل.. والقبول لخريجى الثانوية العامة والفنية من خلال تنسيق الأعلى للجامعات.. والدراسة بمناهج عملية وتخصصات دقيقة

الجمعة، 21 يونيو 2019 07:10 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كنترولات الثانوية تتسلم نماذج إجابة الفيزياء والتاريخ لتقدير العينة العشوائية

كنترولات الثانوية تتسلم نماذج إجابة الفيزياء والتاريخ لتقدير العينة العشوائية

فيديو معلوماتى.. شروط تنفيذ حكم رؤية الصغار وفق قانون الأحوال الشخصية

فيديو معلوماتى.. شروط تنفيذ حكم رؤية الصغار وفق قانون الأحوال الشخصية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

لو بتعانى من الضغط المنخفض.. اعرف الحل

لو بتعانى من الضغط المنخفض.. اعرف الحل

رويترز: مقتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية.. وجنرال بالجيش وراء محاولة الانقلاب

رويترز: مقتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية.. وجنرال بالجيش وراء محاولة الانقلاب

أجيرى يُهدد المقصرين في المنتخب بعد الفوز الصعب على زيمبابوي

أجيرى يُهدد المقصرين في المنتخب بعد الفوز الصعب على زيمبابوي

أسود السنغال تسعى لاصطياد ملوك تنزانيا فى غياب ساديو ماني

أسود السنغال تسعى لاصطياد ملوك تنزانيا فى غياب ساديو ماني

الأرصاد:طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

كل ما تريد معرفته عن طريقة استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت

كل ما تريد معرفته عن طريقة استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت

شركات السياحة تبدأ إجراءات البصمة الحيوية لحجاج القطاع السياحى

شركات السياحة تبدأ إجراءات البصمة الحيوية لحجاج القطاع السياحى

مصدر بالكهرباء: ارتفاع قيمة الفواتير فى يونيو ليس له علاقة بالأسعار الجديدة

مصدر بالكهرباء: ارتفاع قيمة الفواتير فى يونيو ليس له علاقة بالأسعار الجديدة

5 فواكه تحتوي على مغذيات تمنع تساقط الشعر منهم البابايا

5 فواكه تحتوي على مغذيات تمنع تساقط الشعر منهم البابايا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة