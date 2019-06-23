السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

كتب ـ رضا حبيشى

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن وجود تهديات وتأخيرات متوقعة اليوم الأحد، على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وجاء متوسط تأخيرات القطارات فى خط القاهرة / الإسكندرية 30 دقيقة، وفى خط القاهرة / السد العالي، "القاهرة / أسيوط مدة 35 دقيقة، وأسيوط / أسوان مدة 35 دقيقة.

وفى خط بنها / بور سعيد، متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة ، وخط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقة.

واختتمت الهيئة بيانها بالاعتذار للمسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين .