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الرئيس الصينى يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين فى اليابان الأسبوع المقبل

الأحد، 23 يونيو 2019 09:13 ص
الرئيس الصينى يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين فى اليابان الأسبوع المقبل شى جين بينج الرئيس الصينى
بكين (رويترز)

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أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأحد، أن الرئيس الصينى شى جين بينج، سيشارك فى قمة مجموعة العشرين فى اليابان الأسبوع المقبل، فى أول تأكيد رسمى لحضوره حيث من المتوقع أن يجتمع مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

تُعقد قمة مجموعة العشرين فى مدينة أوساكا فى الفترة من 27 إلى 29 يونيو، ولم تذكر الوكالة الرسمية مزيدا من التفاصيل.

 

وقد يكون اجتماع شى مع ترامب محوريا لإعادة مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى مسارها ووقف التصعيد فى الحرب التجارية بينهما.

 


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